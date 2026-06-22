Aseguran que Jordhy Thompson se acerca para regresar a Colo Colo

Archivo - Chile.- Jordhy Thompson recibió premio a mejor jugador del mes en el Orenburg - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 23 Jun. (ATON) -

En el Cacique analizarían el retorno del joven delantero chileno de cara a la segunda parte de esta temporada 2026, luego de consolidarse y ser figura en el Orenburg de Rusia.

Fue en 2024 que Jordhy Thompson partió de Colo Colo con polémica tras ser denunciado por violencia de género y relanzó su carrera en el Orenburg de Rusia.

Y tras convertirse en una de las figuras del club euroasiático, el joven delantero chileno podría tener su revancha en el Cacique.

Así lo dio a conocer este lunes radio ADN, que aseguró que en Blanco y Negro analizan su regreso de cara a la segunda parte de esta temporada 2026.

En ese sentido, la emisora sostuvo que en la dirigencia alba "consideran que el atacante atraviesa una etapa muy distinta a la que vivía cuando dejó el club. Su paternidad marcó un punto de inflexión en su vida y, según perciben en la concesionaria, hoy está plenamente concentrado en el fútbol. De hecho, durante sus vacaciones en Chile, ha seguido una rutina de entrenamiento junto a un preparador físico personal".

A eso se agrega que Thompson ya manifestó públicamente su deseo de volver a Colo Colo y que "es del gusto del técnico Fernando Ortiz, quien ve con buenos ojos su posible incorporación".

Eso sí, la tarea no sería sencilla, debido a que el ariete aún tiene un año más de contrato con el Orenburg de Rusia, por lo que ambas partes deberán buscar la fórmula para destrabar su salida.