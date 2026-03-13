Aseguran que Jorge Fossati tenía todo listo para ser nuevo DT de la U, pero...

Futbol, Peru vs Chile. Fecha 11, clasificatorias al Mundial 2026. El entrenador de la seleccion peruana Jorge Fossati es fotografiado durante el partido por clasificatorias al mundial de 2026 disputado en el estadio Monumental U, de Lima, - JOEL ALONZO/PHOTOSPORT

La dirigencia de Azul Azul está en búsqueda de nuevo entrenador luego de la salida anticipada de Francisco Meneghini de la banca.

Tras la salida anticipada de Francisco Meneghini, Universidad de Chile comenzó la búsqueda de un nuevo entrenador para esta temporada 2026 y en las últimas horas se dio a conocer que el uruguayo Jorge Fossati tomaba fuerza para convertirse en el nuevo DT de los azules.

De hecho, el propio técnico charrúa se refirió a la situación, pues en conversación con Sport 890 de su país sostuvo: "Inclusive a mi me llegó que ya estaba todo arreglado. No sé si reír o llorar, porque veo Juancito, Miguelito y varios candidatos más. Veo que aparecen un montón de candidatos para dirigir a la Universidad de Chile, pero yo no aparezco y conmigo hablaron, solo eso voy a decir".

El asunto es que la dirigencia de Azul Azul habría desestimado la opción del estratego cuando parecía tener casi listo su arribo.

"Hasta antes del mediodía de este jueves, el técnico uruguayo tenía prácticamente cerrado su arribo a la U, con un acuerdo económico que rondaba el millón de dólares. Sin embargo, el acuerdo se truncó en las últimas horas. Tras la reunión con Manuel Mayo, parecía todo listo, pero este jueves algunos directores de la plana mayor hicieron cuestionamientos por un punto clave y el acuerdo se rompió", dio a conocer radio ADN.

"Fossati, junto a sus intermediarios, dejó clara su postura: si es necesario exponer que las cosas no se están haciendo bien en el club, lo hará. Algo similar a lo hecho por Gustavo Álvarez en la temporada anterior", añadió el citado medio.

En la misma línea, agregó: "Fossati dejó en claro que no asumiría la culpa en solitario. Esa franqueza no cayó bien en la dirigencia, y así, de tener todo listo, decidieron evaluar otras alternativas".