Aseguran que Jorge Sampaoli quiere para Talleres de Córdoba a figura de la U

Futbol, Flamengo vs Nublense. Copa Libertadores 2023. El entrenador de Flamengo Jorge Sampaoli es fotografiado durante el partido por el grupo A de la Copa Libertadores realizado en el estadio Maracana, Rio de Janeiro Brasil. 19/04/2023 AGIF - AGIF/ PHOTOSPORT

Santiago 19 Jun. (ATON) -

El cuadro cordobés ya habría consultado por un joven valor del conjunto estudiantil, que sería del completo gusto del técnico casildense.

Lucas Barrera ha sido uno de los jugadores destacados de Universidad de Chile en esta irregular temporada 2026 del cuadro azul. Por eso, tras consolidarse en los estudiantiles, el joven volante argentino ya despierta el interés de clubes del extranjero.

Y según dio a conocer Germán García Grova, periodista especializado en mercado de fichajes, Talleres de Córdoba habría consultado las condiciones por el mediocampista para una eventual negociación.

El interés del conjunto cordobés pasaría porque sería pretendido por gusto de Jorge Sampaoli, nuevo entrenador de la "T". "El futbolista es del gusto de Jorge Sampaoli", sostuvo García Grova.

Consignar que el volante firmó su primer contrato profesional con Universidad de Chile a fines de 2025, en un vínculo hasta diciembre de 2028.