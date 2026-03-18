Aseguran que Maripán no seguirá en Torino e interesa en Europa, la MLS y Brasil

Futbol, Chile vs Argentina. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion chilena Guillermo Maripan es fotografiado durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 contra Argentina disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 18 Mar. (ATON) -

El defensa chileno decidiría no renovar contrato con el cuadro italiano para la siguiente temporada y buscaría un club en el que pueda asegurar su titularidad.

Guillermo Maripán perdió su condición de titular en el Torino, situación que lo habría llevado a tomar una decisión de cara a la siguiente temporada.

Es que según dio a conocer AS Chile, el defensa chileno optará por no extender su contrato con el cuadro italiano, vínculo que finaliza al término de la presente campaña.

Y tras conocerse que no seguiría en el conjunto granate, el zaguero nacional ya generaría interés desde la MLS, Brasil y otros clubes del fútbol europeo.

La prioridad del formado en Universidad Católica sería arribar a un elenco en el que pueda asegurar la titularidad, pensando en las siguientes Clasificatorias.

Consignar que en la actual campaña, entre la Serie A y Copa Italia, Maripán ha disputado 2.075 minutos en cancha en 26 partidos, con un registro de dos goles y cuatro tarjetas amarillas.