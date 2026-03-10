Aseguran que Meneghini renunció a Universidad de Chile

Futbol, Universidad de Chile vs Universidad de Concepcion. Fecha 6, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Francisco Meneghini es fotografiado durante el partido de primera division contra Universidad de Concepcion disputado en el - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 10 Mar. (ATON) -

Según dio a conocer radio ADN, el entrenador argentino dejó de ser el DT de los azules tras la mala campaña en esta temporada 2026, siendo el amargo empate frente a Universidad de Concepción su último en la banca de los laicos.

El empate ante Universidad de Concepción había dejado a Francisco Meneghini pendiendo de un hilo en la banca de Universidad de Chile, debido a los malos resultados en este inicio de temporada 2026. Y el entrenador argentino no continuará como DT del cuadro azul.

Es que según dio a conocer este martes radio ADN, el estratego trasandino presentó en esta jornada su renuncia al conjunto estudiantil.

De esta manera, el proceso de "Paqui" en la U solamente duró unos meses, debido a que arribó al club a fines de diciembre tras realizar una gran campaña con O'Higgins, elenco al que clasificó a la Copa Libertadores.

Sin embargo, Meneghini no pudo obtener buenos resultados en el elenco laico, pues el club se encuentra en la parte baja del Campeonato Nacional y fue eliminado de la Copa Sudamericana en la fase previa ante Palestino.

El argentino alcanzó a dirigir siete partidos, de los cuales perdió dos, empató cuatro y solamente ganó uno, el Superclásico contra Colo Colo.