Aseguran que el A. Mineiro de Sampaoli va con todo por Lucas Assadi

Futbol, Universidad de Chile vs Alianza Lima. Copa Sudamericana 2025. El jugador de Universidad de Chile Lucas Assadi, centro, celebra tras marcar un gol contra Alianza Lima durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 31 Dic. (ATON) -

El cuadro azul podría sufrir una sensible baja con la partida de una de sus grandes figuras en la temporada 2025.

Universidad de Chile ya tiene entrenador al presentar a Francisco Meneghini como reemplazante de Gustavo Álvarez, por lo que ahora puede ir por por los refuerzos de cara a la temporada 2026.

Sin embargo, el cuadro azul podría sufrir una sensible partida. Es que en las últimas horas se dio a conocer que desde Brasil vienen por Lucas Assadi, una de las grandes figuras que tuvo el conjunto estudiantil en este 2025.

"Hay una propuesta del Atlético Mineiro que será presentada a la directiva de Azul Azul, que debe responder a la brevedad por el gran interés que tiene el equipo de Belo Horizonte", detalló el medio partidario Emisora Bullanguera.

"Este sería el segundo ofrecimiento que recibe el volante en el presente mercado de fichajes, donde ya se desestimó una propuesta del Macabi Tel Aviv de Israel", añadió el citado medio.

Consignar que para dejar partir a Assadi, la U tendría un piso de cuatro millones de dólares.