Aseguran que Palacios se volvió a lesionar y se perderá duelo ante O'Higgins

Archivo - Chile.- Palacios volvió a sumar minutos como titular en Boca Juniors - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 22 Jul. (ATON) -

Según dio a conocer el martes TyC Sports, el futbolista chileno de Boca Juniors sintió molestias en el aductor, por lo que salió inmediatamente de la lista de convocados para el partido de este jueves frente a los celestes, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Carlos Palacios regresó la semana pasada a las canchas en Boca Juniors en el triunfo por 2-0 ante Sarmiento de Junín por la Copa Argentina, donde puso fin a un semestre sin acción por una rebelde lesión a la rodilla.

El futbolista chileno esperaba seguir sumando minutos en el cuadro xeneize en el partido de este jueves ante O'Higgins en La Bombonera, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Sin embargo, recibió un pésima noticia.

Es que según dio a conocer el martes TyC Sports, el volante nacional volvió a lesionarse y se perderá el cotejo ante los rancagüinos.

De acuerdo al citado medio, el ex Colo Colo y Unión Española sintió molestias en el aductor, problemas que lo sacaron inmediatamente de la lista de convocados para el encuentro ante los celestes.

El partido entre Boca Juniors y O'Higgins está programado para las 20:30 horas de este jueves 23 de julio en el estadio La Bombonera.