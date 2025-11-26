Aseguran que Pellegrini renovará con Betis, pero si recibe llamado de Chile...

Archivo - Chile.- En el Betis no pensarían en romper vínculo con Pellegrini pese a mal momento - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 26 Nov. (ATON) -

El Desmarque dio a conocer que el cuadro verdiblanco y el técnico nacional "han llegado a un entendimiento verbal" para continuar una temporada más. Eso sí, enfatizó en una cláusula que incluye a la Federación de Fútbol de Chile.

La semana pasada Manuel Pellegrini fue consultado en España sobre si su prioridad era renovar con el Betis, cuadro con el termina contrato en junio de 2026, o arribar a la banca de la Selección chilena para asumir el nuevo proceso con miras al Mundial 2030.

El técnico chileno respondió con mesura al responder que "las dos partes son muy importantes" para él. Sin embargo, ya habría tomado una decisión.

Es que según dio a conocer El Desmarque, el "Ingeniero" continuará en el cuadro verdiblanco. "Renovación cerrada. A falta de la firma y la oficialidad, el Real Betis y Manuel Pellegrini han llegado a un entendimiento verbal para que el técnico chileno continúe en el banquillo verdiblanco una temporada más. Hasta junio de 2027", publicó el citado medio.

Eso sí, el citado medio añadió que hay una cláusula en el contrato del DT nacional, en la que dice que si desde la Federación de Fútbol de Chile lo llaman, puede partir.

"En el nuevo contrato se incluirá una cláusula de salida para el entrenador. Si Pellegrini recibe la llamada de Chile, el Real Betis le facilitaría la salida. Es la arista más particular del nuevo contrato", enfatizó.