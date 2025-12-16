Aseguran que Peñarol busca repetir negociación con Colo Colo por Saldivia

Futbol, Deportes Limache vs Colo Colo. Fecha 10, Liga de Primera 2025. El jugador de Colo Colo Alan Saldivia es fotografiado durante un partido de primera division contra Deportes Limache disputado en el estadio Bicentenario Lucio Farina de Quillota, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 16 Dic. (ATON) -

El cuadro uruguayo pretendería ahora al defensa de los albos y con la misma fórmula que sumó a mitad de este año al portero Brayan Cortés.

Colo Colo ya definió que Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Óscar Opazo no continuarán en el club de cara a la próxima temporada. Y uno que se podría sumar a ellos en partir es el defensa uruguayo Alan Saldivia.

Es que el zaguero charrúa es pretendido por Peñarol de Montevideo, elenco que busca reforzar su plantel para la Copa Libertadores.

En ese sentido, el periodista Franco Trucce, del medio partidario Padre y Decano, reveló que la dirigencia del "Manya" está en tratativas con la agencia Mundo Futuro, que representa al defensor.

"Esta semana se reunirán las partes de Peñarol con Alan Saldivia para continuar negociando su incorporación al Decano", sostuvo el reportero.

Además, agregó que "desde el Carbonero, se busca abrochar un préstamo por un año", tal como lo hizo a mitad de año con Brayan Cortés, y que el jugador "desea llegar al club" del que es hincha.

Consignar, eso sí, que Saldivia tiene contrato vigente con el Cacique hasta diciembre del 2026, y tiene una cláusula de salida tasada en US$4 millones.