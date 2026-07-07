Aseguran que Pinares es nuevo fichaje de Audax: "Ya entrenó con sus compañeros"

Futbol, Deportes La Serena vs Deportes Limache. Copa Chile 2025. El jugador de Deportes Limache Cesar Pinares es fotografiado durante el partido semifinal vuelta de la copa Chile contra Deportes La Serena disputado en el estadio La Portada de La Serena, - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 7 Jul. (ATON) -

Tras su salida de Deportes Limache, el volante sería nuevo refuerzo del cuadro itálico, lo cual debería oficializarse en las próximas horas.

César Pinares partió sorpresivamente de Deportes Limache en abril pasado, pero ya habría encontrado nuevo club de cara a la segunda parte de esta temporada 2026 en el fútbol chileno.

Según dio a conocer el medio partidario Tanoticias, el volante se convirtió en nuevo refuerzo de Audax Italiano, lo cual debería oficializarse ne las próximas horas. Incluso, el citado medio aseguró que ya se sumó a los entrenamientos del cuadro floridano, lo .

"Es nuevo jugador de Audax Italiano. Ya entrenó con sus nuevos compañeros", sostuvo la publicación a través de sus redes sociales.

"Firmó hasta fines de 2026 con opción a otro año más", añadió Tanoticias sobre el ex mediocampista de Universidad Católica y Colo Colo.

De esta manera, Pinares defenderá por segunda vez en su carrera a un cuadro de colonia, pues ya había jugado en Unión Española, además de sumar pasos por el Cacique, Deportes Iquique, la UC, San Luis de Quillota y Santiago Morning.

En tanto, en el extranjero el mediocampista militó en el Chievo Verona de Italia, en Olympiakos Volos de Grecia, el Sharjah FC de Emiratos Árabes Unidos, Gremio de Brasil y el Altay SK de Turquía.