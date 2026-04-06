Aseguran que Pulgar se lesionó y se perderá debut de Flamengo en la Libertadores

Futbol, Palmeiras vs Flamengo. Final de Copa Libertadores 2025. El jugador de Palmeiras Allan, centro, disputa el balon con Erick Pulgar de Flamengo durante el partido Final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental de Lima , - DiaEsportivo/Photosport

Santiago 6 Abr. (ATON) -

Un periodista brasileño dio a conocer que el volante chileno sufrió una dolencia en el hombro, la cual lo tendrá fuera de las canchas por dos semanas.

Complicado es el presente que vive Erick Pulgar en Brasil. El volante chileno sufrió la semana pasada una expulsión por agredir a un rival en la derrota que sufrió su Flamengo por 3-0 ante el Bragantino.

Además, la tarjeta roja le significó al mediocampista nacional recibir un castigo económico impuesto por la dirigencia del cuadro carioca.

Pero las malas noticias no paran para el antofagastino. Es que este lunes el periodista brasileño Venê Casagrande dio a conocer que el criollo sufrió una lesión en el hombro, dolencia que lo dejará fuera de las canchas por dos semanas.

Con esto, Pulgar se perderá el debut del Mengao en la Copa Libertadores 2026, cuando enfrente a Cusco de Perú el miércoles 8 de abril.

También, el chileno quedará fuera del clásico entre Flamengo y Fluminense, duelo que está programado para el fin de semana, por la 11° fecha del Brasileirao.