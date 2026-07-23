Aseguran que Pulgar podría volver a Europa por pedido de un ex DT del chileno

Archivo - Futbol, Chile vs Bolivia. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Erick Pulgar es fotografiado durante el partido de la primera rueda de las eliminatorias al mundial de 2026 contra Bolivia disputado en - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 23 Jul. (ATON) -

El AS Mónaco tendría en carpeta al volante nacional por expreso pedido de Filipe Luis, quien dirigió al antofagastino en el Flamengo.

Erick Pulgar parece estar viviendo sus últimos momentos en el Flamengo de Brasil, pues desde hace rato que se viene vinculando al volante chileno con clubes de la Major League Soccer de Estados Unidos y el fútbol de Arabia Saudita.

Sin embargo, ahora el antofagastino podría retornar al fútbol europeo, luego de que se diera a conocer en las últimas horas que un ex técnico del mediocampista nacional buscaría sus servicios.

Según reportó el periodista José Tomás Fernández, de AS Chile, el AS Mónaco tendría en carpeta al ex Universidad Católica por expreso pedido de Filipe Luis, quien dirigió al criollo en el Mengao.

Consignar que Pulgar tiene una cláusula de salida que está tasada en cuatro millones dólares, una cifra baja para el presupuesto de un club de la Ligue 1 de Francia.

En caso de que se concrete el traspaso, el volante chileno disputaría también las fases clasificatorias de la Conference League.