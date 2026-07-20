Aseguran que la UC buscaría blindar a Justo Giani ante interés de la Sampdoria

Chile.- En Italia entregaron más detalles de interés de la Sampdoria por figura de la UC - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Jul. (ATON) -

El buen rendimiento del delantero argentino habría despertado el interés del cuadro italiano, por lo que en el conjunto cruzado habrían reaccionado para intentar asegurar su continuidad.

Hace unas semanas se dio a conocer que Justo Giani podría partir de Universidad Católica. El buen rendimiento del delantero argentino despertó supuestamente el interés de la Sampdoria, cuadro de la Serie B del fútbol italiano que iría por su fichaje a final de año.

Esta situación habría provocado la reacción del cuadro cruzado, que buscaría blindar a una de sus destacadas figuras en esta temporada 2026.

El contrato del ariete contempla una opción de compra que le permitiría a la UC extender su vínculo hasta fines de 2029.

En ese sentido, el medio Punto Cruzado aseguró que ya hubo primeros acercamientos entre las partes, aunque todavía no existe una oferta formal para hacer efectiva la compra.

Habrá que esperar los próximos días para ver cómo se aclara la situación del delantero argentino en el conjunto de la franja.