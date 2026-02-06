Aseguran que Unión demandó a ANFP ante la justicia para no descender a Primera B

Futbol, Union Espanola vs OÕHiggins Fecha 29, Liga de primera 2025. Los jugadores de Union Espanola se lamentan tras un gol de OÕHiggins durante un partido de la liga de primera division disputado en el estadio Santa Laura de Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 6 Feb. (ATON) -

Según radio ADN, la acción fue interpuesta el 15 de enero y pasada a trámite recién este 2 de febrero. El cuadro rojo acusa una "aplicación ilegal y arbitraria de la normativa interna" del fútbol chileno.

Parecía que el caso de los descensos de Unión Española y Deportes Iquique frente a la ANFP había quedado atrás, pero volvió nuevamente.

Es que según dio a conocer radio ADN, el cuadro hispano demandó al organismo de Quilín ante la justicia chilena de una "aplicación ilegal y arbitraria de la normativa interna" del fútbol chileno.

De acuerdo a la emisora, la acción fue interpuesta el 15 de enero y pasada a trámite recién este 2 de febrero. En el documento, "citan el artículo 90° del reglamento de la ANFP, que establece que los descensos de cada año deben definirse por el promedio de las tres temporadas anteriores, y no por el equipo que termine con menos puntos en la campaña en curso".

"En ese sentido, el conjunto de colonia adjunta como prueba que los descensos del 2024, cuando perdieron la categoría Cobreloa y Deportes Copiapó y fueron determinados bajo esta regla", añadió el citado medio.

Además, agregó que la defensa de Unión sostiene que "fue la propia ANFP la que reconoció que el artículo 90° estaba vigente al momento de tomar la decisión de descenderlos, ya que en diciembre de 2025 el ente rector propuso modificar dicha norma en el Consejo de Presidentes".