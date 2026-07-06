Aseguran que la U va irá por un refuerzo bombástico: "Van a remecer el mercado"

Futbol, Santiago Wanderers vs Universidad de Chile Fecha 5, Copa Chile 2026 El jugador de Universidad de Chile Maximiliano Guerrero celebra con sus companeros tras marcar un gol contra de Santiago Wanderers durante el partido de Copa Chile, disputado - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 6 Jul. (ATON) -

El cuadro azul buscaría utilizar por completo sus tres cupos para incorporaciones, con un defensa, un volante y un delantero.

El mercado invernal de fichajes del fútbol chileno está en pleno desarrollo, pero uno de los clubes que todavía no ha sumado refuerzos de cara a la segunda parte de la temporada es Universidad de Chile.

Sin embargo, eso cambiaría en los próximos días. Es que desde TNT Sports dieron a conocer que el cuadro azul buscará utilizar por completo sus tres cupos para incorporaciones.

"La U va a ocupar los tres cupos de refuerzo. Está el tema de Gonzalo Reyna, que llega pero será inscrito en el fútbol joven, y se buscan esos tres cupos: un defensa, un volante y un delantero , expresó Marcelo Díaz, periodista de la señal televisiva.

"Están jugando al misterio en la interna, no hay mucha información al respecto, lo que sí se comenta es que la U va por una bomba en el mercado, un refuerzo bombástico", añadió.

Por último, el reportero agregó en la transmisión: "Lo que me dijeron desde el Centro Deportivo Azul es que van a remecer el mercado".