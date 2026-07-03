Aseguran que Vecchio podría volver a Chile como fichaje de club de Primera B

Archivo - Chile.- Vecchio confirmó su salida de Unión:"El club no cumplió en nada lo que pactamos" - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 3 Jul. (ATON) -

El experimentado volante argentino, quien partió con polémica de Unión Española a principios de año, habróia sido ofrecido a un club del ascenso de cara a este segundo semestre.

Después de una polémica salida de Unión Española a principios de temporada, Emiliano Vecchio podría regresar al fútbol chileno en este mercado invernal de fichajes.

Es que el experimentado volante argentino fue vinculado en las últimas horas como posible incorporación de un elenco de la Primera B como es Rangers de Talca.

"Fue ofrecido al cuadro rojinegro, colista de la Primera B, aunque en la interna del club la prioridad pasa por reforzar otra zona de la cancha", publicó el medio PrimeraBChile.

"De hecho, Rangers ya aseguró la incorporación del uruguayo Junior Arias y también sostuvo conversaciones con Gonzalo Sosa, delantero de Deportes Limache, y con Leandro Garate, cuyo pase pertenece a Huracán", añadió el citado medio.

Consignar que tras ser anunciado como flamante refuerzo de Unión Española a comienzos de este 2026, el mediocampista trasandino dejó el cuadro de colonia, en medio de todo un escándalo, antes de disputar un partido oficial.