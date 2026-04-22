Aseguran que Vicente Pizarro es pretendido por club de la Premier League

Futbol, Chile vs Ecuador. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Vicente Pizarro es fotografiado durante el partido clasificatorio al Mundial 2026 contra Ecuador disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 22 Abr. (ATON) -

El gran nivel que ha mostrado el volante chileno de Rosario Central, quien marcó su primer gol en Argentina el pasado domingo, habría despertado el interés de un cuadro británico.

Vicente Pizarro viene de marcar el pasado domingo s primer gol en el fútbol argentino al convertirse en héroe de Rosario Central y darle un agónico triunfo por 2-1 ante Sarmiento.

Y el volante chileno continúa haciendo noticia, porque tras mostrar un gran nivel en el cuadro "canalla", un sitio partidario del club rosarino dio a conocer un supuesto interés desde la Premier League como es el el Brighton & Hove Albion por el seleccionado nacional.

"Este club compró a Facundo Buonanotte. Fueron a ver al chileno justo el día que hizo un gol", sostuvo TransferCanalla sobre la situación del ex Colo Colo.

La publicación añadió que en el partido ante Sarmiento, donde el mediocampista anotó su primer tanto, hubo emisarios del conjunto británico.

De esta manera, Pizarro podría dar un tremendo salto en su carrera futbolística y arribar por primera vez al balompié europeo.