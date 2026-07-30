Aseguran que Vozinha tampoco llegará hoy a Chile para sumarse a Colo Colo

Archivo - Chile.- No solo Vozinha: El otro futbolista que se sumaría a Colo Colo - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 30 Jul. (ATON) -

Según dio a conocer el sitio Redgol, el portero caboverdiano no tomó el vuelo que arribaría a las 20:30 horas por supuestos problemas de último minuto del jugador. De esta manera, el Cacique y los fanáticos tendrían que seguir esperando por la llegada del africano.

Después de ver retrasada su llegada dos días, se esperaba que este jueves arribara a Santiago el portero caboverdiano Vozinha, sensación con su país en el Mundial 2026, para sellar su fichaje en Colo Colo. Sin embargo, el Cacique y sus fanáticos tendrán que seguir esperando por el experimentado arquero.

Es que según dio a conocer el sitio Redgol, el golero no se subió al vuelo que lo traía con destino a suelo nacional, el cual contemplaba que aterrizara a las 20:30 horas de esta jornada.

De acuerdo al citado medio, "los motivos detrás de esta ausencia apuntan a algunos problemas de último minuto que el jugador enfrentó en Portugal. Aunque no se han especificado los detalles exactos".

Consignar que el miércoles, tras la reunión de directorio de Blanco y Negro, el presidente Aníbal Mosa hhabía confirmado que el africano llegaría este jueves a suelo nacional.

"Como lo di a conocer el viernes pasado, llegamos a un acuerdo con Vozinha y su entorno. Tanto el día sábado como el domingo terminamos de afinar todos los contratos que eran necesarios y ya logramos tener una reunión por zoom con Vozinha y su representante, donde yo lo conocí. Están todos los temas tratados y Vozinha estaría viajando mañana (jueves) en la mañana desde Madrid a Santiago y llegando alrededor de las 20 horas", sostuvo el timonel.

"Es un contrato de seis meses, con una posible renovación por doce meses más", añadió el empresario puertomontino, que tendrá que seguir esperando por el golero.