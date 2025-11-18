Aseguran que ya habría fecha y sede para la final de la Copa Chile 2025

Futbol, Universidad de Chile vs Nublense. Final Copa Chile 2024. El trofeo de la Copa Chile es fotografiado tras el partido final de la Copa Chile realizado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 20/11/2024 Andres Pina/Photosport Football, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 18 Nov.

Huachipato y Deportes Limache definirán al campeón de la competencia, que otorga el cupo de Chile 4 para la fase previa de Copa Libertadores.

Huachipato y Deportes Limache disputarán la gran final de la Copa Chile 2025, aunque todavía no hay fecha ni sede confirmada para la definición del certamen.

Sin embargo, según dio a conocer radio ADN, la ANFP ya tendría prácticamente lista la programación para el cotejo entre acereros y el elenco "tomatero".

De acuerdo a la emisora, la final de la competencia se desarrollará el próximo miércoles 10 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.

Consignar que el elenco que se consagre campeón del certamen se quedará con el cupo de Chile 4 y disputará la fase previa de la Copa Libertadores.

Eso sí, si Deportes Limache desciende a la Primera B y es el monarca de la competencia, no podrá conseguir el cupo al torneo continental.