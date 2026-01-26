Aseguran que Zavala sufrió lesión que lo tendrá dos meses fuera en Colo Colo

Futbol, Colo Colo vs Coquimbo Unido. Fecha 20, Campeonato Nacional 2024. El jugador de Colo Colo Cristian Zavala, celebra su gol contra Coquimbo Unido durante el partido de primera division disputado en el estadio Monumental en Santiago, - MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

Santiago 26 Ene. (ATON) -

Según dio a conocer radio ADN, el extremo del Cacique se sometió a exámenes que determinaron que sufrió una fractura en la rodilla derecha tras fallar su penal ante Peñarol. Con esto, se perderá el debut en el Campeonato Nacional y regresaría a comienzos de abril.

Tras fallar su tiro en la tanda de penales entre Colo Colo y Peñarol en Montevideo, Cristián Zavala acusó una dolencia en la rodilla derecha. Y este lunes se dio a conocer la magnitud de la lesión.

Según radio ADN, el atacante del Cacique se sometió a exámenes médicos, los cuales determinaron que sufrió una fractura en la rótula de la rodilla, por lo que será dos meses de baja en el cuadro albo.

De esta manera, el extremo quedaría descartado para el debut de este sábado en el Campeonato Nacional 2026 frente a Deportes Limache.

Además, la emisora añadió que tampoco estará disponible para los partidos ante Everton, Unión La Calera, O'Higgins, Universidad Chile, Audax Italiano y Huachipato.

Recién regresaría para el duelo frente a Deportes Concepción que está programado para el fin de semana del 4 y 5 de abril en el estadio Ester Roa Rebolledo.