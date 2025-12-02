Asta-Buruaga y el cupo del "Chile 2": "Dependemos absolutamente de nosotros"

Futbol, Universidad Catolica vs Cobresal. Fecha 22, Liga de Primera 2025. El jugador de Universidad Catolica Tomas Asta Buruaga, es fotografiado con Cobresal durante un partido de la Liga de Primera realizado en el estadio Claro Arena de Santiago, - JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

Santiago 2 Dic. (ATON) -

El defensa de Universidad Católica anticipó el crucial duelo de este fin de semana ante Unión La Calera, en busca de asegurar la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Además, confirmó conversaciones para su renovación de contrato.

En Universidad Católica están enfocados en asegurar el cupo del Chile 2 para ir directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Tomás Asta-Buruaga, defensa del cuadro cruzado, enfatizó que el plantel está mentalizado en conseguir ese objetivo en el partido de este fin de semana ante Unión La Calera, por la última fecha del Campeonato Nacional.

"Dependemos absolutamente de nosotros, vamos a estar con el apoyo de nuestra gente, de nuestros familiares. El grupo está muy comprometido y muy unido en sacar la tarea adelante para volver a meter a esta institución a Copa Libertadores", expresó el zaguero en la conferencia de prensa de este martes.

Consultado sobre su futuro en el club, con el cual termina contrato, sostuvo: "Después del partido con La Serena, el club se acercó a dialogar con mi representante, así que estamos en conversaciones. Hay que ver qué es lo mejor para ambas partes".

Por último, Finalmente, se refirió a su presente como lateral derecho: "Me siento cómodo jugando ahí, el profe (Daniel Garnero) me ha dado la confianza y quiero seguir jugando. No quiero soltar más el puesto".