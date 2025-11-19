Atento Chile: Conmebol quiere una Nations League para clasificar al Mundial 2030

Futbol, Chile vs Peru Partido amistoso 2025 Los jugadores de la seleccion chilena celebran el triunfo durante el partido amistoso contra Peru disputado en el Estadio Olimpico Fisht de Sochi, Rusia. 18/11/2025 Sipa/Photosport Football, Chile vs Peru 2025 - SIPA/PHOTOSPORT

Santiago 19 Nov. (ATON) -

El organismo rector del fútbol sudamericano pretende instalar el formato de la competencia que se utiliza actualmente en Europa.

La Selección chilena volvió a derrotar a Perú en un amistoso, esta vez en Sochi, Rusia, y por el cierre de la fecha FIFA de noviembre, por lo que ahora se enfocará en los desafíos como la Copa América 2028 y las Clasificatorias al Mundial 2030.

Y de cara al siguiente proceso eliminatorio, la Conmebol informó que prepara un nuevo formato, para así conmemorar el Centenario de la primera cita planetaria.

Según dio a conocer el medio O Globo, el organismo pretende instalar en Sudamérica el formato de la Nations League que se utiliza en Europa.

Debido a que Argentina, Uruguay y Paraguay tienen su cupo asegurado al albergar los partidos inaugurales (España, Portugal y Marruecos organizarán los otros encuentros), la Conmebol analizaría seriamente la posibilidad que los siguientes tres clasificados de esta región se definan en el formato de Nations League.

Según confirmó la directora jurídica de la entidad, Monserrat Jimenez, ya se han revisado más de diez propuestas para adaptar el modelo europeo al sudamericano.

Eso sí, el anuncio oficial no se haría público hasta finalizado el Mundial 2026.