Atento Colo Colo: la UC también entraría en la pelea por fichar a Jean Meneses

Futbol, Deportes Limache vs O’Higgins. Fecha 3, Liga de Primera 2026. El jugador de Deportes Limache Jean Meneses celebra tras marcar un gol contra O’Higgins durante el partido de primera division disputado en el estadio Lucio Farina de Quillota, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 12 Jun. (ATON) -

La figura de Deportes Limache es la obessión de Colo Colo. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que desde los cruzados contactaron a "Takeshi" y "le ofrecieron jugar Copa Libertadores".

Colo Colo desde hace rato que piensa en el tema de refuerzos de cara a la segunda parte de esta temporada 2026, donde buscará seguir consolidándose como líder del Campeonato Nacional.

En ese sentido, una de las obsesiones que tendría el Cacique sería el fichaje de Jean Meneses, figura del sorprendente Deportes Limache, cuya cláusula de salida es de $250 mil dólares.

Sin embargo, otro club grande del fútbol chileno podría frustrar las intenciones del conjunto albo al surgir como interesado en los servicios del extremo.

"La Católica y Colo Colo quieren traer a Jean Meneses. Limache está dispuesto a soltarlo, pero la decisión es toda del jugador", informó el periodista Renzo Luvecce, especialista en mercado de pases en Chile.

"Universidad Católica también está en la pelea por Meneses. Lo contactaron, le ofrecen jugar Copa Libertadores y no tienen problemas en cancelar su traspaso", añadió la fuente.