La ATP oficializó el regreso de Garin al top 100 y al número 1 de Chile

Tenis, Chile vs Luxemburgo. Copa Davis 2025. El jugador de Chile Cristian Garin celebra el punto frente a Aaron Gil Grarcia de Luxemburgo, durante el partido de sinles de la Copa Davis valido por el Grupo Mundial, disputado en el Court Central Anita - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 17 Nov. (ATON) -

Una de las últimas semanas de la temporada del tenis y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo importantes novedades para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Por ejemplo, tras consagrarse campeón en el Challenger 100 de Montevideo, Cristian Garin escaló 25 puestos y se ubicó 80 del mundo. Con esto, "Gago" regresó al top 100 y, de paso, recuperó el número 1 de Chile.

En tanto, Tabilo se mantuvo 81° pero fue desplazado por el "Tanque" y ahora es la segunda raqueta nacional, mientras que Tomás Barrios trepó dos posiciones para situarse 109° y Nicolás Jarry subió del 122° al 121°.

Respecto al top ten, el español Carlos Alcaraz sigue como número uno del mundo, mientras que el italiano Jannik Sinner, segundo, pese a ganar el título en el Torneo de Maestros. El alemán Alexander Zverev completa el podio.

Por su lado, el canadiense Felix Auger-Aliassime subió del 8° al 5°, el italiano Lorenzo Musetti del 9° al 8° y estadounidense Ben Shelton bajó del 5° al 9°.

TOP TEN

1° Carlos Alcaraz (España) 12.050 (0)2° Jannik Sinner (Italia) 11.500 puntos (0)3° Alexander Zverev (Alemania) 5.160 (0)4° Novak Djokovic (Serbia) 4.830 (0)5° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.245 (+3)6° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.135 (-1)7° Alex de Miñaur (Australia) 4.135 (0)8° Lorenzo Musetti (Italia) 4.040 (+1)9° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.970 (-4)10° Jack Draper (Gran Bretaña) 2.990 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

80° Cristian Garin 726 (+25)81° Alejandro Tabilo 721 (0)109° Tomás Barrios 585 (+2)121° Nicolás Jarry 501 (+1)300° Matías Soto 175 (-19)790° Daniel Núñez 33 (+6)891° Benjamín Torrealba 23 (-13)943° Nicolás Villalón 19 (+4)983° Diego Fernández 17 (-2)