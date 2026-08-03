ATP oficializó salto de Tabilo en el ranking tras sus semifinales en Washington

Archivo - Chile.- Vacherot se bajó y Tabilo avanzó sin jugar a tercera ronda de Roland Garros - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 3 Ago. (ATON) -

La actualización de la clasificación mundial trajo novedades para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Comenzó una nueva semana y como es habitual, la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo novedades para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Alejandro Tabilo, quien continúa como primera raqueta nacional, subió cuatro puestos para ubicarse 26° después de alcanzar las semifinales en el ATP 500 de Washington.

En tanto, Cristian Garin, quien todavía no regresa a las canchas, escaló tres lugares para situarse 136° y desplazó como segundo mejor nacional a Tomás Barrios, quien cayó siete puestos para ser 145°.

Por su lado, Matías Soto bajó del 252° al 256° y Nicolás Jarry se ubica 760 del mundo.

Respecto al top ten, el italiano Jannik Sinner continúa en la cima, mientras que el podio lo completan un español Carlos Alcaraz que, sin jugar, desplazó del segundo lugar al alemán Alexander Zverev, quien ahora es tercero.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 13.450 puntos (0)2° Carlos Alcaraz (España) 8.160 (+1)3° Alexander Zverev (Alemania) 8.120 (-1)4° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.740 (0)5° Novak Djokovic (Serbia) 3.760 (0)6° Daniil Medvedev (Rusia) 3.620 (+1)7° Alex de Miñaur (Australia) 3.560 (-1)8° Flavio Cobolli (Italia) 3.330 (+1)9° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.230 (+1)10° Ben Shelton (Estados Unidos) 2.680 (-2)

RANKING DE LOS CHILENOS

26° Alejandro Tabilo 1.728 (+4)136° Cristian Garin 438 (+3)145° Tomás Barrios 400 (-7)256° Matías Soto 214 (-4)705° Nicolás Villalón 48 (-11)725° Daniel Núñez 45 (-34)760° Nicolás Jarry 40 (+3)812° Benjamín Torrealba 34 (+8)948° Bastián Malla 23 (+14)