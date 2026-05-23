Audax y Cobresal chocan en duelo de desesperados

Futbol, Cobresal vs Audax Italiano. Copa Sudamericana 2026. El jugador de Cobresal Cesar Yanis, derecha, disputa el balon con Federico Mateos de Audax Italiano durante el partido valido por la primera ronda de la Copa Sudamericana 2026. Disputado en - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 23 May. (ATON) -

Itálicos y mineros abre la jornada sabatina de la fecha 13 de la Liga de Primera.

La fecha 13 de la Liga de Primera, que se inició el viernes con el empate entre Everton y Coquimbo Unido (1-1), continuará hoy con tres partidos.

Y el que marcará el inicio de la jornada será un choque de alta tensión puesto que en La Florida jugarán, a partir de las 12.30 horas, dos equipos que están en la parte baja de la tabla: Audax Italiano (11 puntos) y Cobresal (13).

Luego, desde las 15 horas, Ñublense (17) se medirá con Universidad de Concepción (17) en el Nelson Oyarzún de Chillán, mientras que a las 20 horas lo harán Unión La Calera (10) y Palestino (17) en el estadio Nicolás Chahuán.