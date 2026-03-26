En Audax Italiano avisan a la U: "Venimos en buena racha"

Futbol, Audax Italiano vs Deportes La Serena Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. Los jugadores de Audax Italiano celebran el triunfo durante el partido de copa de la liga por el grupo D contra Deportes La Serena disputado en el estadio Bicentenario La - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 26 Mar. (ATON) -

Diego Monreal, defensa del cuadro itálico, anticipó el duelo del próximo martes ante los azules, por la tercera fecha de la Copa de la Liga.

Universidad de Chile no logra levantar cabeza en esta temporada y ni siquiera con la llegada de Fernando Gago como nuevo entrenador pudo celebrar. El cuadro azul cayó el martes por 1-0 ante Unión La Calera en el Estadio Nacional, por la segunda fecha de la Copa de la Liga, y complicó sus opciones en el Grupo D del certamen.

Ahora, los estudiantiles enfrentarán el martes por la tercera jornada a un Audax Italiano que ratificó su buen momento al vencer a Deportes La Serena por 3-1 en La Florida.

De cara al cotejo, Diego Monreal, defensa del elenco itálico, expresó: "Obviamente jugar contra la U es difícil, pero confiado. Sabemos que podemos hacer un buen partido, venimos de una buena racha, así que tenemos que seguir demostrando lo mismo y aparte estaremos de local, así que eso también tiene que validarnos".

"Es un grupo difícil, parejo. Quizás no hay un equipo que destaque tanto, pero tenemos confianza en que podemos hacer un buen torneo", añadió el zaguero.

Consignar que Audax Italiano lidera el Grupo D, mientras Unión La Calera le sigue con tres unidades y Universidad de Chile y Deportes La Serena cierran la zona con un punto.