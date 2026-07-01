Audax Italiano confirmó a Patricio Graff como su nuevo entrenador

Ohiggins vs Coquimbo Unido, Fecha 8 Campeonato Nacional 2022. El entrenador de Coquimbo Unido Patricio Graff da instrucciones a sus jugadores, durante el partido de primera division frente a Ohiggins realizado en el Estadio El Teniente de Rancagua, - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT
Santiago 1 Jul. (ATON) -
El conjunto itálico anunció a través de redes sociales el arribo el ex técnico de Coquimbo Unido, quien hasta marzo fue ayudante de Eduardo Coudet en Deportivo Alavés.
En horas de esta tarde, Audax Italiano informó a través de sus redes sociales la llegada del argentino Patricio Graff como su nuevo director técnico, puesto que había quedado vacante tras la salida de Gustavo Lema hace unas semanas.
"Graff arriba acompañado de Francisco Gabriel Guerrero como asistente técnico y de Juan Francisco Gómez como preparador físico", señalaron desde el conjunto itálico.
El trasandino registró pasos por nuestro país dirigiendo a Coquimbo Unido, O'Higgins y Palestino, conquistando un título de Primera B con el elenco pirata en 2018.
Su última experiencia como DT había sido en Manchego Ciudad Real de España, cuadro con el cual bajó a Tercera Federación (cuarta división hispana) en 2024. Posteriormente, se integró al cuerpo técnico de Eduardo Coudet en Deportivo Alavés en diciembre de dicho año, donde se mantuvo hasta marzo pasado.
Cabe recordar que Audax Italiano marcha 13° de la Liga de Primera con 16 puntos, tres por arriba de la zona de descenso. En Copa Chile, en cambio, es segundo se grupo con nueve unidades.