Audax Italiano oficializó a Damián Pizarro como nuevo refuerzo

Futbol, Chile vs Argentina. Partido amistoso categoria sub 20. El jugador de la seleccion chilena Damian Pizarro se forma antes de un partido amistoso de la categoria sub 20 contra Argentina disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 29 Jul. (ATON) -

El joven delantero chileno regresa al fútbol nacional después de dos años en el extranjero desde su salida de Colo Colo. Su vínculo en el cuadro de colonia será en condición de préstamo desde Udinese hasta junio de 2027.

Ya era un hecho de que Damián Pizarro regresaría al fútbol chileno como fichaje de Audax Italiano. El joven delantero chileno, incluso, había visto en el estadio la derrota del cuadro de colonia ante Universidad de Chile, por lo que solamente faltaba la oficialización.

Y esa llegó este miércoles. El conjunto itálico anunció en esta jornada formalmente el arribo del atacante, quien vuelve al balompié nacional después de dos años en el extranjero desde su salida de Colo Colo. Su vínculo será en condición de préstamo desde Udinese hasta junio de 2027.

"Damián se incorporará desde hoy mismo a los entrenamientos bajo las órdenes de nuestro entrenador, Patricio Graff, para comenzar a preparar los próximos desafíos junto al plantel", sostuvo el elenco floridano en sus redes sociales.

Consignar que Pizarro, de 21 años, viene de un primer semestre donde prácticamente no jugó en Racing de Avellaneda, con apenas un registro de seis partidos y sin convertir goles.

En tanto, su paso por el fútbol europeo también fue negativo, con casi nula presencia en Le Havre de Francia y en el Udinese de Italia.