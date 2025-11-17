Audax Italiano oficializó a su nuevo entrenador

Futbol, Audax Italiano vs Cobresal Fecha 26, Liga de Primera 2025. El equipo de Audax Italiano es fotografiado durante un partido de primera division contra Cobresal disputado en el estadio Bicentenario de La Florida en Santiago, Chile. - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 17 Nov. (ATON) -

Fue la semana pasada que Audax Italiano confirmó la salida de Juan José Ribera de la banca del primer equipo, cuando faltan tres fechas para el término del Campeonato Nacional y el cuadro audino lucho por clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Pero el conjunto itálico no tardó mucho en encontrar a su reemplazante, pues este lunes el elenco de colonia oficializó que el argentino Gustavo Lema será su nuevo entrenador.

"Damos la bienvenida a la familia itálica a Gustavo Lema, director técnico argentino que comandará al plantel profesional hasta fines de temporada 2026", publicó el club de La Florida a través de sus redes sociales.

"El estratega de 57 años viene de dirigir al Pumas UNAM de la Liga MX, equipo en el que logró clasificar a Play Off durante tres torneos consecutivos y de obtener el cuarto lugar en la fase regular del Apertura 2024. Además, Lema posee una amplia experiencia codirigiendo en equipos de la Liga Española, Brasileña y Argentina", añadió.

Consignar que Gustavo Lema viene de dirigir a Pumas de México, donde hizo su debut como primer entrenador. Antes, el trasandino fue ayudante de Antonio Mohamed, con quien trabajó entre los años 2007 y 2023.

Como ayudante de Mohamed, tuvo pasos por el Celta de Vigo (España), Atlético Mineiro (Brasil), Huracán (Argentina), Independiente (Argentina), América (México), Monterrey (México), entre otros clubes.