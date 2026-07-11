Audax logró una ajustada clasificación en la Copa Chile

iFutbol, Audax Italiano vs Palestino Fecha 2, Copa Chile 2026. El jugador de Audax Italiano Giovani Chiaverano, centro,ÊcelebraÊtras marcarÊsuÊgolÊcontra Palestino durante el partido de la Copa Chile realizado en el estadio Bicentenario de La Florida - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 11 Jul. (ATON) -

Los itálicos se impusieron a Magallanes y no se vieron afectados por el tirunfo de Palestino sobre Deportes Santa Cruz

Audax Italiano sufrió más de la cuenta para lograr su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile luego de imponerse a Magallanes, que llegó a este partido con cero puntos luego de cinco fechas.

Los itálicos se presentaron en el estadio Municipal de San Bernardo con nueve puntos contra siete de Palestino, que de local, en La Cisterna, recibía a Deportes Santa Cruz, líder invicto del grupo G.Los Tetracolores, con su triunfo de 3-2, gracias a los goles de Bryan Carrasco de penal, Jonathan Benítz y Nelson Da Silva, y los descuentos de Diego Arias y Hugo Herrera, obligaban a los Tanos a imponerse a los Carabeleros.

El primer tiempo ofreció casi nada a los 406 espectadores que llegaron a presenciar el encuentro, pero los itálicos entendieron que si no lograban la victoria quedarían eliminados, por lo que tomaron un rol más ofensivo en el segundo lapso.

A los 64' llegó el gol de la victoria para los dirigidos de Patricio Graff. Franco Troyansky puso un pase profundo para Giovni Chiaverano que centró para Favian Loloya, que impactó el balón, el que dio en el defensa Hans Salinas y derrotó al arquero Joaquín Muñoz.

En los minutos finales, Magallanes puso en aprietos a Audax, cuyos jugadores estaban ciertos que un gol los habría dejado fuera, por lo que tomaron recaudos defensivos, por lo que el último pitazo fue una sensación de alivio que les dio como premio los boletos a la ronda de los 16 mejores de la Copa Chile.