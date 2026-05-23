Audax supera a Cobresal en la cancha y en la tabla

Futbol, Audax Italiano vs Cobresal, campeonato 2026 Fecha 14, Liga de Primera 2026. El jugador de Audax Italiano Vicente Zenteno, izquierda, disputa el balon contra Aaron Astudillo, de Cobresal durante un partido de primera disputado en el estadio
Santiago 23 May. (ATON) -
En duelo de equipos que luchan en la zona baja, el elenco de colonia logró un importante triunfo ante el elenco minero.
Audax Italiano y Cobresal sabían de antemano que su partido por la fecha 13 de la Liga de Primera era muy importante.
Los itálicos (11 puntos) y los mineros (13) están en la parte baja de la tabla, algo inquietante cuando está a punto de cumplirse la primera mitad del campeonato.
Al final, fue Audax el que celebró en el frío mediodía en La Florida al imponerse 2-1 y, con ello, sobrepasar a Cobresal en la tabla.
El encuentro tuvo dos rostros.
La ausencia de Steffan Pino (sancionado por tarjetas amarillas) en el ataque, hizo que el cuadro minero variara su forma de llegar al arco contrario. Bryan Carvallo fue el conductor para que los delanteros se conectaran con pases al pie y no a pelotazos largos.
De esta forma, hubo más fluidez lo que hizo que, por ejemplo, Julián Brea (autor de la apertura de la cuenta), tuviese más posibilidades de pisar el área rival.
Los itálicos no encontraban la forma de dar vuelta al partido, pero tuvieron la posibilidad de empatar antes del término del primer tiempo con un penal -tras mano de José Tiznado- que ejecutó con precisión Michael Vadulli.
El encuentro, entonces, quedó abierto.
Y ante ese panorama fue Audax el que sacó mejores dividendos.
Los itálicos hicieron el 2-1 de entrada en el segundo tiempo y de ahí para adelantarse se dedicaron a desgastar a Cobresal que se fue quedando poco a poco sin ideas y sin piernas.
Audax Italiano (2)
Tomás Ahumada; Oliver Rojas (Diego Monreal, 74 ), Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz (Favián Loyola, 46 ), Daniel Piña; Vicente Zenteno, Marco Collao; Federico Mateos (Mario Sandoval, 59 ); Giovani Chiaverano (Raimundo Rebolledo, 74 ), Diego Coelho y Michael Vadulli (Franco Troyansky, 82 ). DT: Gustavo Lema.
Cobresal (1)
Alejandro Santander; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, José Tiznado, Rodrigo Sandoval (Antonio Castillo, 56 ); Aaron Astudillo (Christian Moreno, 56 ), Agustín Nadruz; César Yanis, Bryan Carvallo, Julián Brea; Franco Farías (Matías Sepúlveda. 79 ). DT: Gustavo Huerta.
Liga de Primera (Fecha 13).
Estadio: Bicentenario de La Florida.
Goles: Julián Brea (CS, 12 ), Michael Vadulli (AI, 45 ) de penal y Diego Coelho (CS,49 ).
Público: 1.045 personas.
Árbitro: Diego Flores.