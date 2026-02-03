Los audios del VAR en la expulsión de Juan Martín Lucero en la U ante Audax

Futbol, Universidad de Chile vs Audax Italiano Fecha 1, Liga de primera 2026. El arbitro Gaston Philippe muestra tarjeta roja a Juan Martin Lucero de Universidad de Chile durante un partido de la liga de primera disputado en el estadio Nacional de - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 4 Feb. (ATON) -

Este martes la ANFP liberó los audios sobre la acción que le significó tarjeta roja al delantero de los azules en el empate frente a los itálicos por el debut en el Campeonato Nacional. La explicación desde la cabina dejó más dudas.

El empate de Universidad de Chile y Audax Italiano, por el debut en el Campeonato Nacional 2026, no sólo estuvo marcado por los graves incidentes que protagonizaron barristas del cuadro azul en el Estadio Nacional, sino también por las expulsiones en el conjunto estudiantil.

Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero recibieron tarjeta roja, donde la cartulina al delantero por un golpe al defensa Enzo Ferrario, cuando apenas llevaba 20 minutos en cancha, fue la que generó mayor polémica.

Por eso, este martes la ANFP liberó los audios del VAR de esa acción, aunque la explicación desde la cabina dejó más dudas.

"En una acción donde dos jugadores disputan un balón que va a ras de piso, el árbitro observa que el jugador azul golpea en el rostro al rival, despreocupándose del balón, sancionando tiro libre directo y expulsando al jugador por juego brusco grave", expresa la voz encargada de explicar la jugada.

"Tenemos el golpe, pero no el puño. No tenemos mayor evidencia para decir lo contrario. Lo que tenemos es una mano que no es natural para la acción. Gastón (Philippe) dice que es mano cerrada, pero no tengo evidencia para determinar si es abierta o cerrada. Lo que sí tenemos es el movimiento adicional y el golpe en el rostro", se añade durante la revisión.