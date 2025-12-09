La autocrítica de Cepeda en Colo Colo: "Estuve al debe con mis compañeros"

Futbol, Nublense vs Colo Colo Vigesimosexta fecha, campeonato Nacional 2025. El jugador de Colo Colo Lucas Cepeda es fotografiado durante el partido de primera division contra Nublense disputado en el estadio Nelson Oyarzun de Chillan, - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 9 Dic.

El delantero realizó un balance sobre la mala temporada con el Cacique. Además, se desmarcó al ser consultado sobre la continuidad del técnico Fernando Ortiz.

Colo Colo tuvo una temporada para el olvido que concluyó sin poder siquiera clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Sin embargo, a pesar del nefasto año, Lucas Cepeda fue uno de los rescatables en el Cacique y fue el único jugador de los albos incluido en el once ideal de la temporada.

Tras asistir a la Gala Crack del fútbol chileno, el delantero realizó una autocrítica por su campaña en el conjunto de Macul.

"Es lamentable lo que pasó, se armó un plantel para pelear todo en un año significativo para el pueblo colocolino. Estuvimos al debe, hay que asumir la responsabilidad. Hay que dar vuelta la página, masticarla, aceptar las críticas. Ahora somos todos cuestionados y hay que asumir como no asumimos la responsabilidad con los triunfos", expresó el atacante.

"Esto es colectivo, no gano ni pierdo solo. Estuve al debe con mis compañeros, no ayudé para que lográramos los objetivos. Todos somos responsables. En enero tengo que presentarme en Colo Colo pensando en lograr los objetivos el próximo año", añadió.

Sobre la continuidad del técnico del Cacique, Fernando Ortiz, de cara a la siguiente temporada, el ariete sostuvo: "No soy el encargado de colocar o sacar a alguien, la dirigencia tendrá que ver eso".

Por último, sobre una posible partida de Colo Colo para jugar en el fútbol extranjero, Cepeda comentó: "A cualquier jugador le gustaría jugar en Europa. Mi fiel reflejo es Vidal, es un ídolo, me ha apoyado en todo. Me encantaría hacer su carrera, todo lo que él logró, pero hay que ir paso a paso".