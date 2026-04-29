La autocrítica en Coquimbo por goleada en la Libertadores: "No lo hicimos bien"

Futbol, Coquimbo Unido vs Deportes Concepcion Fecha 3, Copa de la Liga 2026. El jugador de Coquimbo Unido Lucas Pratto, es fotografiado al termino de un partido copa de la liga disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso en La Serena, - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 29 Abr. (ATON) -

El delantero Lucas Pratto dio la cara por el plantel del cuadro "pirata" tras la dura derrota sufrida en la visita a Deportes Tolima en Colombia.

Coquimbo Unido perdió el invicto en la fase grupal de la Copa Libertadores 2026 de la peor forma. El cuadro "pirata" sufrió una goleada por 3-0 en su visita a Deportes Tolima en Colombia, por la tercera fecha del Grupo B del torneo continental.

Tras la dura derrota, el delantero Lucas Pratto dio la cara por el plantel nortino y en ESPN expresó: "Sabíamos que iba a ser un partido largo. En el primer tiempo contrarrestamos bien. Tuvimos alguna que otra chance de gol".

"En el segundo tiempo, con el penal se abre el partido, y ahí nos desordenamos un poco. Empezamos a dejar libres a los jugadores más rápidos de ellos para que corran al espacio, que es una de las características de Tolima", añadió el atacante.

Además, el ex Universidad Católica agregó: "Fue un mal partido en general. Nosotros solemos ser más físicos, con más carácter, y hoy nos costó".

Por último, Pratto sentenció: "La primera parte la controlamos bien, pero las veces que pudimos contraatacar, que es lo que nos gusta, no lo hicimos bien. En el segundo tiempo, cuando se abrió tuvimos que ir a buscarlo y ahí es donde nos costó".