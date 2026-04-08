La autocrítica de Garnero tras derrota de la UC ante Boca por la Libertadores

Futbol, Universidad Catolica vs Boca Juniors. Copa Libertadores 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero es fotografiado durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores contra Boca Juniors disputado en el Claro Arena de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 8 Abr. (ATON) -

El cuadro cruzado debutó en la fase grupal del torneo continental con una caída ante los xeneizes en el Claro Arena.

Universidad Católica debutó con el pie izquierdo en la fase grupal de la Copa Libertadores 2026. El cuadro cruzado cayó la noche del martes por 2-1 frente a Boca Juniors en el Claro Arena.

Tras el cotejo, el técnico del conjunto de la franja, Daniel Garnero, realizó una autocrítica y reconoció la mala actuación de sus pupilos.

"Esta competencia es muy difícil. Cometimos un error y abrimos el partido. No tuvimos fortuna, fue un mal rechazo y le cae justo a Paredes, le podría haber caído a otro. Son cosas que suceden en estas competencia donde compites con rivales muy buenos. Cambió el juego, no pudimos ejercer la presión para recuperar. Boca jugó de otra manera", comenzó diciendo el entrenador argentino.

"Quizá en el arranque del juego no pudimos presionar y recuperar un poco más arriba la pelota. El gol les dio la tranquilidad, no tenían la impaciencia de seguir avanzando. En el segundo tiempo jugamos un poco más adelante, pero no pudimos tener transiciones rápidas ni precisas. Fue un partido en que generamos poco y lo poco que logramos generar no tuvimos mucha efectividad", añadió.

Además, agregó: "En el medio de la cancha tratamos de buscar un equipo más combativo, porque íbamos a enfrentar a jugadores que tiene buena circulación, queríamos interrumpir eso para generar transiciones rápidas. Pero no salió. Gary se resintió, venía con algunos inconvenientes".

Sobre la intensidad del cuadro xeneize en el Claro Arena, sostuvo: "Las intensidades se notan. Los futbolistas que están acostumbrados a jugar a otros ritmos marcan una diferencia en los controles, en acertar los pases (...) El ritmo de nuestra liga es diferente a la liga argentina. Eso es una realidad. ¿Cómo mejorarlo? Tenemos que trabajar mucho internamente para poder darle esa intensidad y que el fútbol chileno aumente esa intensidad. Es difícil, no es tan sencillo, ojalá se vaya logrando. Nosotros tenemos que corregirlo si queremos tener chance de clasificar".

En cuanto a la localía, comentó: "Yo creo que es importante, pero juegas con rivales muy buenos, que tienen muy buenos futbolistas y ante eso no hay localía que valga. Boca se encontró con ese gol, le dio tranquilidad, no tuvo apuros, no lo pudimos incomodar, en alguna que otra perdida no pudimos hacerle daño. Boca hizo un partido relativamente tranquilo".

Por último, Garnero adelantó que en el duelo del fin de semana frente a Audax Italiano, por el Campeonato Nacional, tratará de colocar a lo mejor que tiene: "Vamos a ver cómo terminaron los que participaron (con Boca). En función de eso, vamos a poner el mejor equipo. El partido con Audax es muy importante y después veremos cómo viajaremos a Belo Horizonte".