La autocrítica de Meneghini tras eliminación de la U de la Sudamericana

Futbol, Universidad de Chile vs Palestino. Copa Sudamericana 2026. El entrenador de Universidad de Chile Francisco Meneghini es fotografiado durante el partido de primera ronda de Copa Sudamericana contra Palestino disputado en el estadio Nacional de - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 5 Mar. (ATON) -

El técnico argentino volvió a complicarse en la banca del cuadro azul tras la derrota ante Palestino que dejó prematuramente fuera a los estudiantiles del torneo internacional.

Universidad de Chile sufrió su primer fracaso en la era de Francisco Meneghini como entrenador. El cuadro azul cayó la noche del miércoles por un agónico 2-1 frente a Palestino en el Estadio Nacional y quedó eliminado tempranamente en la Copa Sudamericana 2026.

Con esto, el técnico argentino, quien había tomado un respiro al vencer a Colo Colo en el Superclásico del domingo, volvió a complicarse en la banca del conjunto estudiantil.

Tras el cotejo, el estratego realizó una autocrítica al expresar: "Un mal primer tiempo. No jugamos para nada bien, el rival nos superó, estaba mejor, con más chispa y generaron situaciones de gol. En el segundo tiempo estuvo más controlado, dominamos más las acciones".

"Esta derrota nos afecta mucho. Estamos con mucha molestia, no sólo por quedar eliminados sino por la manera que se dio, porque podíamos defender mucho mejor en esa última jugada. Ahora nos queda recuperarnos y pensar en el lunes, porque tenemos un partido muy importante en el torneo nacional (frente a la U. de Concepción). Los resultados no son acordes a este equipo ni a lo que buscamos", añadió.

Consultado sobre si piensa renunciar, sostuvo: "No pienso en eso. El partido del domingo para nosotros fue un envión anímico muy fuerte como plantel, como grupo. La eliminación de hoy es muy dura, obviamente nos golpea por todo lo que dije anteriormente, pero ya lo que hay que pensar a partir de ahora es prepararnos bien para plantear el mejor partido posible el lunes".