Tras avanzar sin jugar, Tabilo ya tiene rival para la 3ra ronda de Roland Garros

Tenis, Alejandro Tabilo vs Tomas Etcheverry. ATP 250 Buenos Aires 2026. El tenista chileno Alejandro Tabilo es fotografiado contra Tomas Etcheverry de Argentina durante los cuartos de final del ATP 250 en Buenos Aires, Argentina. 13/02/2026 UNAR - UNAR AGENCY via Photosport

Santiago 28 May. (ATON) -

El chileno ganó este jueves por la no presentación del monegasco Valentin Vacherot y conoció al jugador que enfrentará el sábado, en horario por definir, en busca de unos inéditos octavos de final.

Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) debía disputar este jueves su partido de segunda ronda en Roland Garros ante Valentin Vacherot (19°). Sin embargo, un día antes el chileno supo que avanzaba directamente a la tercera fase por la baja del monegasco.

El europeo decidió no presentarse por la lesión sufrida en el pie izquierdo tras la victoria ante el qualy francés Thomas Faurel (378°) en cuatro sets durante su debut en el Grand Slam parisino.

Ante ese panorama, "Jano" estaba a la espera por conocer su rival en la siguiente ronda, que saldría entre el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (71°) y el promisorio local Moise Kuamé (318°) de 17 años.

Y finalmente será el galo, la nueva joya del tenis francés y mundial. Es que al igual que en el estreno, cuando sorprendió al experimentado croata Marin Cilic (46°) en tres sets, ahora dio nuevamente la sorpresa al batir al guaraní en un drámatico duelo por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6 (8) en casi cinco horas de partido.

Pese a estar disputando su primer cuadro principal de Grand Slam, el oriundo de Sarcelles no está sintiendo la presión y se erige como una gran amenaza para el nacional, más áun considerando que el chileno tendrá a todo el duro público local en contra.

El duelo entre Tabilo y Kouamé se disputará este sábado en horario por confirmar y en caso de salir airoso, "Jano" alcanzará por primera vez en su carrera los octavos de final de un major e igualará lo realizado por sus compatriotas Cristian Garin en 2021 y Nicolás Jarry en 2023 en París.