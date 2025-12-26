El aviso de Deportes Limache a Colo Colo por Daniel Castro: "Si lo quieren..."

Futbol, Deportes Limache vs Colo Colo. Fecha 6, fase de grupos, Copa Chile 2025. El jugador de Deportes Limache Daniel Castro celebra tras marcar un gol contra Colo Colo durante un partido del grupo B disputado en el estadio Lucio Farina de Quillota, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 26 Dic. (ATON) -

El Cacique realizó una oferta por el goleador del cuadro "tomatero", la cual fue rechazada por ser considerada insuficiente. Frente a esto, el presidente del conjunto limachino envió mensaje al Cacique.

Deportes Limache fue una de las revelaciones de esta temporada 2025, pues en su primera incursión en la Primera División del fútbol nacional llegó a la final de la Copa Chile y logró mantener la categoría.

Una de las grandes figuras del sorprendente cuadro "tomatero" es el delantero Daniel "Popín" Castro, quien interesa a Colo Colo. De hecho, en las últimas horas La Tercera dio a conocer que el Cacique realizó una oferta de 250 mil dólares por la carta del atacante, por un contrato de un año y un salario de cerca de 15 mil dólares, pero la propuesta fue rechazada.

"Nosotros tenemos una postura en cuanto al jugador; es distinto en cuanto a sus capacidades futbolísticas, pero principalmente en su arraigo e identificación con el club", sostuvo el presidente del club, César Villegas, a El Mercurio.

"Hoy por hoy estamos planificando el plantel 2026 con Daniel y si alguien lo quiere, tiene que cumplir con lo que nosotros estamos pidiendo. Se gastan millones de dólares en jugadores extranjeros y el jugador nacional es castigado económicamente", añadió.

Por último, el citado medio reveló que, a pesar de la primera negativa, las conversaciones entre Colo Colo y Deportes Limache por Castro continuarán.