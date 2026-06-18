Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Supercopa 2025 Michael Clark presidente de Universidad de Chile es fotografiado previo al partido por la Supercopa 2025 contra Colo Colo disputado en el estadio Santa Laura en Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 18 Jun. (ATON) -

Juan Pablo Araya, fiscal que lidera las investigación del caso Sartor, se refirió a la presunta responsabilidad del ex presidente de la concesionaria, Michael Clark.

Juan Pablo Araya, fiscal a cargo del caso Sartor, se refirió a las indagatorias que involucran a Michael Clark, ex presidente de Azul Azul, quien decidió dar un paso al costado de la concesionaria que administra a Universidad de Chile en medio de las indagatorias en su contra.

La declaración del persecutor se dio en un contexto especial, ya que se dio cuando la Corte Suprema analizaba el recurso de amparo que presentó José Ramón Correa, actual vicepresidente del conjunto laico, tras el allanamiento a las oficinas del Centro Deportivo Azul.

"Él (Clark) tiene conocimiento de esta situación. Además, él era director de esta misma sociedad (Sartor) y, de acuerdo a las declaraciones de testigos, claramente tenía una actuación conjunta con él (Correa)", apuntó el acusador.

Con respecto al abogado ligado al elenco estudiantil, Araya sostuvo que el letrado "tendría un conocimiento mayor de esta situación y habría accedido a un mismo tipo de financiamiento por un mismo fondo que habría intentado financiar al señor Clark, y en realidad lo habría financiado, para la realización de esta OPA voluntaria que él trató de hacer posteriormente con la sociedad Bulla SpA".

Por último, el fiscal remarcó que "entendemos que hay un conocimiento de esta situación, pero además también hay una participación, porque efectivamente hasta el día de hoy la sociedad Azul Azul tiene su control obtenido de una forma que para nosotros es ilícita y que, en el transcurso del tiempo, se mantiene hasta el día de hoy".