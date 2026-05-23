La banca de La Serena comienza a desmembrarse

Futbol, O’Higgins vs Deportes La Serena Fecha 2, Liga de primera 2026. El entrenador de Deportes La Serena Felipe Gutierrez es fotografiado durante el partido de la liga de primera contra O’Higgins disputado en el Estadio Codelco El Teniente de - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 23 May. (ATON) -

Germán Lanaro, el ayudante del DT Felipe Gutiérrez, parte a Argentina.

Las cosas no han ido bien para La Serena este primer semestre y los rumores señalan que la continuidad del DT Felipe Gutiérrez pende de un hilo.

La dirigencia granate, en todo caso, aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, pero es un hecho que el cuerpo técnico de Gutiérrez se está preparando ante un eventual despido.

Y ya hay una señal potente de ello: Germán Lanaro, el ayudante técnico de Felipe Gutiérrez, ya anunció que no continuará en el club serenense.

El ex defensor argentino-chileno se alista para tener su primera experiencia al mando de un primer equipo. Según la prensa argentina, Lanaro estaría listo para dirigir a Nueva Chicago de la Primera Nacional del fútbol trasandino, elenco que viene de quedar sin DT tras la anticipada salida del trasandino Luis García.