Barrios cayó ante 309 del mundo en Sao Leopoldo y sufrirá descenso en el ranking

Archivo - Chile.- Tomás Barrios no pudo meterse en semifinales del Challenger de Sao Paulo - Mariano Garcia/ UNAR via Photosport - Archivo

Santiago 31 Mar. (ATON) -

El chileno era el primer cabeza de serie en el challenger brasileño, pero sufrió una dura derrota en el estreno ante el boliviano Murkel Dellien.

Dura derrota la que sufrió Tomás Barrios (115° del ranking ATP) este martes en su estreno en el Challenger de Sao Leopoldo, en Brasil.

El tenista chileno, primer favorito, cayó frente al boliviano Murkel Dellien (309°) por parciales de 6-4 y 6-3, tras una hora y 51 minutos de partido.

En el primer set el chillanejo desperdició una ventaja de 4-2 al perder cuatro games consecutivos con dos rupturas incluidas, mientras que en el segundo episodio entregó su envío en el tercer y noveno juego para sentenciar la derrota.

Con esta caída, Barrios descenderá al menos hasta el casillero 122, debido a que esta semana defendía el título que conquistó el año pasado en esta misma fecha en Campinas.

Además, es el segundo tropiezo ante un Dellien, pues el pasado viernes se inclinó ante Hugo, hermano de Murkel, en los cuartos de final de Sao Paulo.