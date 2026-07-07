Barrios desperdició un match point en su debut en el Challenger de Iasi

Archivo - Chile.- Barrios no logró superar qualy y se quedó sin main draw de Wimbledon - Mariano Garcia/ UNAR via Photosport - Archivo

Santiago 7 Jul. (ATON) -

El tenista chileno volvió al circuito, tras su paso por la qualy de Wimbledon, con una dolorosa derrota, con remontada incluida, ante el 304 del mundo.

Después de su eliminación en la última ronda de la qualy de Wimbledon, Tomás Barrios (137° del ranking ATP) volvió al circuito challenger y lo hizo con una dira derrota en su debut en Iasi, Rumania.

El tenista chileno, sexto cabeza de serie, sufrió una remontada ante el ruso Ilia Simakin (304° del mundo) por parciales de 4-6, 7-5 y 7-6 (7), luego de tres horas y 19 minutos donde desperdició un match point con saque en el tiebreak del tercer set.

Pese a ganar la primera manga, el chillanejo no pudo mantener el ritmo y cedió el segundo episodio, mientras que en el capítulo final se recuperó cuando su rival sacó 5-3 por el partido y todo se definió en tiebreak. En el desempate, el nacional salvó dos match points, pero luego desaprovechó uno sacando 6-5 y terminó inclinándose de manera dolorosa.

De esta manera, Barrios dejó pasar una buena oportunidad para recuperar puestos en la clasificación mundial, donde en el ranking en vivo aparece 137.

Ahora, el chileno viajará a Países Bajos para disputar la próxima semana el Challenger de Bunschoten, donde proyecta ser el primer cabeza de serie.