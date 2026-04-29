Barrios quedó eliminado en Mauthausen y sufrirá descenso en el ranking

Archivo - Chile.- Barrios cayó ante 309 del mundo en Sao Leopoldo y sufrirá descenso en el ranking - Mariano Garcia/ UNAR via Photosport - Archivo

Santiago 29 Abr. (ATON) -

El tenista chileno cayó este miércoles en los octavos de final del certamen austriaco ante el local Lukas Neumayer y no pudo defender la final que alcanzó el año pasado en este mismo torneo.

Tomás Barrios (123° del ranking ATP) no pudo seguir avanzando en el Challenger de Mauthausen, en Austria, y este miércoles quedó eliminado en los octavos de final del certamen.

El tenista chileno, sexto cabeza de serie y quien evitó un papelón en su debut ante el 436 del orbe, cayó en esta jornada frente al local Lukas Neumayer (195°) por parciales de 7-6 y 6-4, tras dos horas y 13 minutos de partido.

En el primer set el chillanejo consiguió un quiebre en el tercer game, pero de manera increíble perdió cuatro juegos consecutivos con dos rupturas incluidas, aunque logró romper el saque cuando su rival sacó por el set y después todo se definió en un tiebreak, donde el europeo se adjudicó el desempate por 7-4.

En el segundo episodio el criollo sufrió un quiebre de entrada en el primer game, y pese a que rompió en el cuarto, en el siguiente nuevamente entregó su envío, lo cual fue clave, porque el austriaco solamente tuvo que mantener sus turnos y sentenció todo en el décimo juego

Con esta derrota, Barrios sufrirá un fuerte descenso en el ranking, debido a que no logró defender los puntos por la final que alcanzó el año pasado en este mismo torneo, cuando cayó en la definición ante su compatriota Cristian Garin.

El chillanejo aparece de momento en el casillero 133 en el ranking en vivo, aunque puede caer más lugares dependiendo de los resultados de otros jugadores.

Ahora, el nacional viajará a Italia para disputar la qualy del Masters 1000 de Roma, fase clasificatoria que arrancará el lunes.