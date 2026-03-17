Barrios superó qualy y se sumó a Tabilo en main draw del Masters 1000 de Miami

Tenis, Tomas Barrios vs Thiago Seyboth ATP 250 Buenos Aires 2026. El tenista chileno Tomas Barrios es fotografiado contra Thiago Seyboth de Brasil durante el ATP 250 en Buenos Aires, Argentina. 10/02/2026 Mariano Garcia/ UNAR via Photosport Tennis, - Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

Santiago 18 Mar. (ATON) -

El chillanejo derrotó este martes al australiano Aleksandar Vukic en dos sets y disputará por tercera vez en su carrera un cuadro principal de un torneo de esta categoría.

El Masters 1000 de Miami tendrá a dos chilenos en su cuadro principal. Es que a la presencia asegurada de Alejandro Tabilo (41° del ranking ATP) se sumó la de Tomás Barrios (119°), quien logró superar este martes la qualy.

El chillanejo, 18° cabeza de serie, derrotó en esta jornada al australiano Aleksandar Vukic (93°) por parciales de 6-4 y 7-6 (5), tras una hora y 42 minutos de partido.

En la primera manga las acciones estuvieron parejas hasta el sexto game, porque después de eso el nacional ganó cuatro juegos consecutivos, con rupturas en el séptimo y noveno para marcar diferencias.

En tanto, en el segundo episodio el oceánico le quebró en el quinto game, pero el criollo reaccionó de inmediato y le rompió el servicio en el siguiente. Después ambos mantuvieron sus envíos hasta definir todo en un tiebreak, donde "Tommi" fue más certero y se lo adjudicó por 7-5.

Con esto, Barrios disputará en Miami el tercer cuadro principal de Masters 1000 de su carrera, pues en 2025 ya había superado la qualy en Roma y en Canadá.

Ahora tendrá que esperar que terminen todos los partidos de las clasificaciones para que se realice el sorteo que determine su rival en el main draw.

Consignar que Tabilo ya conoció a quién enfrentará en la fase estelar. Será el argentino Francisco Comesaña (82°), en día y horario por confirmar. En caso de avanzar, en segunda lo esperaría el ruso Andrey Rublev (16°), quien quedó libre en primera por su condición de cabeza de serie.