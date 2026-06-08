Barrios volvió al circuito con debut y despedida en el Challenger de Bratislava

Archivo - Chile.- Barrios quedó eliminado en Mauthausen y sufrirá descenso en el ranking - Mariano Garcia/ UNAR via Photosport - Archivo

Santiago 8 Jun. (ATON) -

El chileno, quinto cabeza de serie, quedó eliminado en primera ronda al caer este lunes en dos sets frente a un australiano Thanasi Kokkinakis que viene reapareciendo tras una durísima lesión en el hombro.

Después de su eliminación en la qualy de Roland Garros, Tomás Barrios (138° del ranking ATP) volvió a la acción por el circuito en el Challenger de Bratislava, en Eslovaquia. Y el tenista chileno tuvo debut y despedida.

Es que el chillanejo, quinto cabeza de serie, quedó eliminado en primera ronda al caerr este lunes frente al invitado australiano Thanasi Kokkinakis (527° y ex 65° del orbe) por un doble 6-4, tras una hora y 52 minutos de partido.

Un quiebre en el séptimo juego del primer set y una ruptura en el quinto game del segundo episodio le dieron la victoria al oceánico, quien viene reapareciendo de una durísima lesión en el hombro y suma en este certamen apenas su cuarto torneo del año.

Con esto, Barrios nuevamente se despide tempranamente de una competencia y ahora tendrá que viajar a Inglaterra para disputar la próxima semana el Challenger 125 de Nottingham.

En ese certamen británico, el chileno dará comienzo a su gira sobre pasto con miras a Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, donde tendrá que disputar la qualy, al igual que sus compatriotas Cristian Garin (113°) y Nicolás Jarry (189°).