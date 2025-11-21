Barticciotto y posible fichaje en Colo Colo: "Volver a Chile no sería un avance"

Archivo - Futbol, Chile vs Republica Dominicana. Partido amistoso 2023. El jugador de la seleccion chilena Bruno Barticciotto es fotografiado durante el partido amistoso contra Republica Dominicana disputado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 21 Nov. (ATON) -

El delantero que pertenece a Talleres de Córdoba desmintió la chance de arribar al Cacique y aseguró que espera seguir en el fútbol extranjero.

Si bien todavía faltan tres fechas para que termine el Campeonato Nacional y lucha por clasificar a la próxima Copa Sudamericana, Colo Colo ya piensa en la conformación del plantel de cara a la temporada 2026.

En ese sentido, uno de los nombres que ha surgido en el medio para reforzar al Cacique es el de Bruno Barticciotto, delantero que pertenece a Talleres de Córdoba, pero que este año estuvo a préstamo en Santos Laguna de México.

Sin embargo, el propio jugador desmintió la chance de arribar al conjunto albo y aseguró que espera seguir en el fútbol extranjero.

"Yo creo que sí me llamaría (Fernando Ortiz, DT del elenco de Macul), supongo, porque me fue bien, pero es complicado volver a Colo Colo. No lo veo muy probable. Volver a Chile no sería un avance, así que no. Van a venir cosas importantes. Sobre el futuro no sé todavía. Hasta ayer, la promesa era que me iba a quedar en el club (Santos Laguna) y ahora me dijeron otra cosa", reconoció a DLT Sports.

Consignar que el atacante fue dirigido por Ortiz en Santos, pero el estratego no tuvo un buen paso por el equipo azteca.

Sobre como recuerda trabajar con él, el Barticciotto comentó: "Es una persona que transmite calma a los jugadores. Acá decían: 'no ganó nada en ningún lado', pero dirigió al América a Rayados, los equipos con más poder del fútbol mexicano. En tema mediático es gigante".