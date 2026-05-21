Chile.- Barticciotto rompió el silencio tras polémica que fiesta de cumpleaños

Futbol, Chile vs Republica Dominicana. Partido amistoso 2023. El jugador de Chile, Bruno Barticciotto, durante el partido amistoso contra Republica Dominicana disputado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 16/06/2023 Raul - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Santiago 21 May. (ATON) -

El delantero nacional hizo frente a las críticas por la celebración que realizó a pocos días del clásico con Belgrano por el torneo argentino, y que terminó con un compañero detenido por conducción bajo los efectos del alcohol.

Bruno Barticciotto, delantero nacional que juega en Talleres de Córdoba, rompió el silencio tras la polémica que se desató en Argentina por la fiesta de cumpleaños que organizó previo al clásico con Belgrano por cuartos de final del torneo de apertura, duelo que marcó la eliminación de la "T" en el certamen.

La controversia se hizo mayor luego de que el colombiano Diego Valoye, compañero del chileno, fuera detenido por conducción bajo los efectos del alcohol y posteriormente sancionado económicamente por el club.

Ante todo el revuelo generado, "Barti" habló este miércoles después de la derrota con Atlético Tucumán por la Copa Argentina. "Jugábamos un clásico y yo organicé de un día para otro una cena; hablé con el cuerpo técnico en su momento y les pareció bien. Yo voy a entrenar y quizás durante la semana no hablo con un compañero, pero en una instancia así hay más contacto", aclaró el criollo.

En esa misma línea, el atacante recalcó que "el problema para mi es cómo se jugó el partido (ante Belgrano). Después, aceptamos las críticas y asumimos la responsabilidad. Las puteadas las recibo con orgullo, yo estoy acá y quiero jugar".

Sobre la situación que vivió el cafetalero, el formado en Universidad Católica explicó que "se quedaron algunos jugadores ayudándome y por eso Valoyes, que es muy amigo mio, se fue un poco más tarde. Es un problema que condujo, pero no fue un escándalo, que hice una fiesta. Es mi cumpleaños, no hice nada. Fue a tres días del partido".

Por último, Barticciotto enfatizó que "me siento un poco responsable, porque al final celebré mi cumpleaños, vino mi familia que hacía tiempo no veía; la pasé como el orto todo el semestre y solo estoy aclarando las cosas".