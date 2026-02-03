Belgrano y demora de Lautaro Pastrán en Colo Colo: "Había algunas diferencias"

Futbol, Everton vs Audax Italiano. Fecha 6, campeonato Ascenso 2023. El jugador de Everton Lautaro Pastran celebra su gol contra Audax Italiano durante el partido de primera division realizado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 3 Feb. (ATON) -

Lucas Bustos, tesorero del cuadro de Córdoba, explicó los motivos sobre la tardanza en el acuerdo con los albos por el atacante, quien todavía no ha podido sumarse a los entrenamientos del Cacique.

La semana pasada Lautaro Pastrán arribó al país y fue anunciado como nuevo refuerzo de Colo Colo para esta temporada 2026. Sin embargo, el delantero argentino-chileno no ha podido integrarse a los entrenamientos del Cacique, debido a que su fichaje aún no está cerrado.

En las últimas horas, Lucas Bustos, tesorero de Belgrano de Córdoba, explicó los motivos de la demora en el acuerdo con los albos por el atacante.

"Ya estamos en la etapa final, en los intercambios de documentos. Simplemente había algunas diferencias, porque el 50% del pase pertenece a Everton y el otro 50% a Belgrano. Entonces teníamos dudas por los impuestos que se pagan en un país y en otro. Por eso nos hemos demorado un poco más de la cuenta", expresó el directivo en conversación con radio ADN.

"Eso nos llevó un par de días, pero estamos en condiciones de decir que en las próximas horas estaremos firmando la cesión del jugador, que será un préstamo con cargo y con opción de compra", añadió Bustos.

Consignar que Pastrán se sumará al Cacique junto a las incorporaciones de Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero.