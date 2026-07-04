Ben Brereton podría tener una segunda oportunidad en Southampton

Archivo - Chile.- Instan al West Bromwich a ir con todo por el fichaje de Ben Brereton Díaz - Joshua Devenie / www.photosport.nz - Archivo

Santiago 4 Jul. (ATON) -

La salida de uno de los delanteros habituales del cuadro santo le abriría una opción al seleccionado nacional, quien cumplió una buena temporada en su cesión al Derby County.

Con la apertura del mercado de pases, el delantero nacional Ben Brereton Díaz viviría días claves para definir su futuro en Southampton después de una temporada a préstamo en Derby County.

Pese a arrancar con algunas dudas su etapa en los Rams, el chileno-inglés terminó consolidándose como estelar y aportó con siete goles y tres asistencias en cuarenta compromisos, números que tendrían a los carneros pujando por su fichaje.

Sin embargo y aun cuando algunos reportes indicaban que su estadía en el "Soton" estaba sentenciada, el portal Football League World aseguró que "Big Ben" podría tener una segunda oportunidad en el club albirrojo, que hace dos años le pagó siete millones de libras esterlinas al Villarreal para quedarse con sus servicios.

La salida del escocés Ross Stewart, quien optó pot no renovar su contrato después de tres años en el conjunto albirrojo, haría que el técnico Tonda Eckert tenga considerado al ariete criollo para la campaña 2026-27.

"Ahora que Brereton Díaz entra en lo que deberían ser sus mejores años, podría convertirse en un rival formidable en el Championship, con 270 partidos en la segunda división a sus espaldas, y aún podría ser de gran utilidad para los Saints", resaltaron en la publicación.

Asimismo, puntualizaron que "con contrato en la costa sur hasta el verano de 2028, si no llega una oferta importante por él este verano, el Southampton haría bien en encontrar la manera de reintegrar al chileno a sus planes. Capaz de jugar en cualquier posición de la línea de ataque, Brereton Díaz le ofrecería a Eckert mucha versatilidad y una opción diferente en casi todas las posiciones".